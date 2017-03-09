WBC》以色列投手車輪戰策略 荷蘭總教練讚賞
被譽為經典賽A組打擊戰力最強的荷蘭，今在與以色列之戰，遭到以色列9名投手輪番壓制，僅攻下2分，終場以2比4敗下陣來，荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示，兩隊實力相當接近，以色列的車輪陣真的是好策略。
以色列全隊共有16名投手，今動用包含先發投手馬奎斯在內共9名投手，順利壓制荷蘭的一到六棒的大聯盟、日職頂尖打者打線，穆藍斯指出，每一局都出現新面孔，的確讓打者不好掌握，相當厲害的策略。
荷蘭與以色列兩隊共同攜手進到第二輪，將前進東京巨蛋，荷蘭還是會與以色列交手，穆藍斯說，再度交手，當然就是減少發生的錯誤，包含觸身球、暴投等等，他們的牛棚非常強，需要深入了解特別注意。
用16名投手在A組預賽拿下3連勝晉級，以色列總教練溫斯坦回應，這次預賽16位投手用了15位，在短期比賽中，這是最好的勝利方程式，讓打者不習慣投手，也增加球隊的調度空間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。