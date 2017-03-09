WBC》以色列投手車輪戰策略 荷蘭總教練讚賞

以色列擁有以馬奎斯為首的16名投手助陣，成為贏球關鍵。(林勝發攝)

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被譽為經典賽A組打擊戰力最強的荷蘭，今在與以色列之戰，遭到以色列9名投手輪番壓制，僅攻下2分，終場以2比4敗下陣來，荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示，兩隊實力相當接近，以色列的車輪陣真的是好策略。

以色列全隊共有16名投手，今動用包含先發投手馬奎斯在內共9名投手，順利壓制荷蘭的一到六棒的大聯盟、日職頂尖打者打線，穆藍斯指出，每一局都出現新面孔，的確讓打者不好掌握，相當厲害的策略。

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荷蘭與以色列兩隊共同攜手進到第二輪，將前進東京巨蛋，荷蘭還是會與以色列交手，穆藍斯說，再度交手，當然就是減少發生的錯誤，包含觸身球、暴投等等，他們的牛棚非常強，需要深入了解特別注意。

用16名投手在A組預賽拿下3連勝晉級，以色列總教練溫斯坦回應，這次預賽16位投手用了15位，在短期比賽中，這是最好的勝利方程式，讓打者不習慣投手，也增加球隊的調度空間。

(中時電子報)