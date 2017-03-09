高麗菜價暴跌 大竹國小號召購買農夫綠寶石
高麗菜價直直落，農民們心頭淌血，彰化縣大竹國小校長柯文吉看到農夫說新鮮高麗菜很多顆，需要大家購買訊息，本著「做好事、說好話、存好心」義助人精神，號召直接向農夫購買高麗菜；縣府教育處長鄧進權也響應，一口氣認購40箱高麗菜，幫助農夫將其用心照顧的高麗菜銷售出去。
高麗菜素有綠寶石之稱，今年晚冬，高麗菜爆量，盛產卻無從銷售，菜價暴跌，彰化甚至喊到高麗菜顆10元，甚至是免費採摘，農民揪心血本無歸。
大竹國小號召做好事，感念農民的辛苦，教育處長鄧進權也認為這個時候來實踐「食育教育」的理念，透過讓購，讓發酵的善心，讓更多人珍惜高麗菜美好的滋味。
「吃在地、吃當季，盛產當季蔬果最健康美味！」在教育處長鄧進權、大竹國小校長柯文吉的號召下，附近善心人士也紛紛購買，高麗菜一箱一箱的在最新鮮的時間銷售出去，更有善心人士將高麗菜捐贈給附近的幼兒園，讓孩子們可以享受到新鮮美味的蔬菜，民眾亦開心分享怎麼料理高麗菜才最能嚐出食材原始的美味。
(中時)
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