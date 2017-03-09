南投縣會展中心植樹 植栽好禮大方送

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南投縣政府與南投林管處11日將合辦植樹節活動。(南投縣政府提供)

南投縣政府與林務局南投林區管理處將於11日星期六上午，在南投縣會展中心後方滯洪池綠地舉辦植樹節活動，今天先在縣府中庭召開活動記者會，副縣長陳正昇與林區管理處副處長陳燿榮熱情邀請鄉親全家一起來種樹，當天還有3000株樹苗、桌上盆栽1500份、鳳梨酥等好禮大方送。

記者會在伊斯昂原住民文化藝術團熱情的原住民舞蹈中揭開序幕，包括陳正昇、陳燿榮、縣議員賴燕雪、張維華等貴賓都到場響應，呼籲大家多種樹護林，營造優質的生活環境。現場並發送羅漢松、桂花、杜鵑及石竹等苗木盆栽，吸引許多民眾及縣府員工排隊索取。

陳正昇邀請民眾11日一起來種樹，自己的生長環境需要我們來關心、營造，植樹活動只是一個宣誓起頭作用，希望大家都能多關心環境，從最簡單的環境綠美化做起。陳副縣長指出，當天在會展中心後方將會協力種下落羽松、五葉松、小葉南洋杉等超過1600棵樹，相信成林後滯洪池景觀將能煥然一新，成為貓羅溪畔景觀新亮點。

陳燿榮表示，今年植樹節的主題是「植樹護林、守護台灣」，他說該處從2003年開始推廣單位社區種樹、環境綠美化活動，至去年為止共有323個單位社區參與申請，共送出23萬2千多株苗木，推廣綠美化不遺餘力。活動當天該處將會準備羅漢松、桂花及杜鵑共3000株樹苗贈送給參與民眾，還會邀請七星環境綠化基金會的專家示範樹木修枝、扶正等多種護樹方法，最好的愛護環境行動就是植樹護林，歡迎大家一起來參與。

縣府農業處表示，活動當天除植樹體驗外，感謝南投市在地企業微熱山丘熱情贊助超人氣商品「鳳梨酥」，將提供給參加民眾品嘗；而國泰人壽慈善基金會及南投郵局，也會在活動現場準備精美禮品贈送。

縣府也會另外提供羅漢松、竹柏創意桌上盆栽DIY材料1500份贈送給參予民眾，期望藉由親手將種子植下，觀察它發芽茁壯，體驗生命之美，更可點綴及美化辦公、居家環境，106年南投縣植樹節活動，歡迎大家共襄盛舉

(中時)