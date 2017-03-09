大武領樹苗 排隊成長龍
台東林管處大武工作站9日舉辦贈苗活動，民眾憑著發票或電池就能領取樹苗，吸引許多民眾排隊領取，在工作站前排成長長人龍，盛況空前，數百盆花草植栽很快就被索取一空。
贈送的植栽包括含笑花、桂花、烏心石及香草植物等共12種，開花時香氣十足、深受民眾喜愛，因此一早就有民眾排隊準備索取，索取相當踴躍。
現場還有森林防火及野生動物保育宣導及有獎徵答，許多小朋友搶著當森林救火員，穿上國家森林救火衣及背起水袋灑水，體驗林務局救火工作的辛勞，工作人員在一旁也向小朋友教導森林防火之觀念。
林管處表示，贈苗所募集的發票，將全數捐贈社團法人台東縣關懷生命協會以及台灣穿山甲保護協會，讓民眾可領苗美化家園外，還可以響應公益愛護生命。
(中時)
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