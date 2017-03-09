中彰投苗四縣市聯合海葬 4月18日辦理
106年中彰投苗四縣市首辦聯合海葬儀式定於4月18日辦理，本次受理名額為12名，其中南投縣分配3個名額，將統一於台中市崇德殯儀館辦理聯合追思會後，專車接送至臺中梧棲觀光漁港出海實施海葬。名額有限，有意參加者請儘速報名。
民政處表示，本次海葬申請資格只要往生者或申請者(父、母、子、女及配偶)設籍於中彰投苗地區者均可提出，海葬對象不限近日往生者，包含已土葬或存放於納骨塔有意遷出辦理海葬者均可，惟其遺骸需經火化並經再研磨處理後裝於海葬專用之骨灰罐內(骨灰罐由承辦單位免費統一提供)。
相關申請海葬費用包含由台中市殯儀館提供之骨灰罐暫存、聯合追思會、專車接駁及船舶使用均免費，惟其他自行個別處理之火化、起掘、使用其他殯葬設施及告別式等費用則需自行負擔。
民政處指出，為建設綠色矽島之願景，維護環境永續發展，在地狹人稠、土地資源有限的情況下，不留存骨灰的環保自然葬法是最節省土地資源的殯葬方式，目前在北部(台北市、新北市及桃園市)、南部(台南市及高雄市)、東部(宜蘭縣及花蓮縣)均已辦理多次海葬儀式，服務上千名往生者。
中部地區去年由台中市首辦，名額僅6名，報名非常踴躍，頗受好評，本年度則為首次中部四縣市聯合辦理，名額有限，每縣市僅分配3個名額，自即日起至4月11日止接受報名，額滿為止，本縣報名地點為縣政府民政處，相關細節及申請應附表件請洽縣政府民政處張小組(電話：049-2246061)。
(中時)
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