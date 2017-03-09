柳營奇美醫院多科會診 移除患者196顆齒瘤
柳營奇美醫院牙醫部以多專科協同診療的概念，為患者進行診治，除結合牙科團隊外，也視患者的病況，會同院內其他醫療科別，共同擬定治療計畫，兼顧患者病情控制與診治後的生活品質。9日柳營奇美醫院牙科團隊也分享部分案例，宣導多專科協同診療概念。
15歲的小紅因左側門牙與犬齒相較他人來說比例較短，讓她產生自卑感，常常在同學面前裝酷，不敢放聲大笑，好掩飾口齒的缺陷，但這也造成小紅牙齒咬合出現問題，日前到柳奇就診時，醫師發現小紅上顎骨中長了齒瘤。
牙醫部部長蔣維凡表示，小紅除了齒瘤外，也因過小的乳牙合併牙齦腫脹導致恆牙未萌發，經過多專科協同診療，擬定治療方案，為小紅手術移除196顆齒瘤，並以牙齒重植術，重置恆牙，讓小紅重新擁有漂亮的門面。
蔣維凡說，團隊成員除會結合牙周病、牙髓病等專科，診治相關軟組織炎性反應的牙齒問題之外，在腫瘤診治方面也能會同口腔顎面外科、整形外科、病理科等，在必要時協同或合併治療，讓患者能控制疾病並維持術後良好的生活品質。
(中時)
關鍵字：柳營奇美醫院
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