母子露宿公園躲家暴夫 警下廚煮粥暖童心
婦女帶著2歲幼女躲避家暴夫，投靠親友不成，卻露宿公園，夜深風冷，女童凍得發燒，嘉義市南門派出所巡邏員警發現，帶她們回派出所，員警下廚煮稀飯讓女童吃，並當場集資捐助5000餘元，再通報社工協助緊急安置。
警二分局南門派出所巡佐張誌明及警員袁國綱於5日深夜11時多，接獲民眾通報有一對母女躺在文化公園睡覺，他們趕到場後發現女童有發燒情形，將他們載回派出所。
警方調查，陳姓婦人自稱為躲避屢次家暴的老公，帶著2歲女兒從嘉義縣來嘉義市投靠親友，卻未果，揹負女兒不知往何處去，因夜深，又把隨身帶的錢花完了，只好躲在公園。
陳婦吐露，自己為了讓女兒有東西吃，已2天沒有吃飯，女兒可能感冒致拉肚子。警方趕緊叫隔壁麵攤煮一碗熱騰騰的麵讓她食用，袁員聽完更親自下廚煮清粥給女童，小女孩邊吃邊用眼睛盯著員警，惹人憐愛。
所內員警紛紛自掏腰包集資5000餘元，塞給陳婦，叮嚀她趕快帶女兒去看病，同時通報社工協助緊急安置她們。
(中時)
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