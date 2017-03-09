Jolin、BY2姊誰漂亮？錦榮變聰明了這樣答

錦榮與蔡依林分手後，剛解釋跟Miko只是朋友。（圖／中時資料照片）

錦榮今說明與Miko緋聞，強調不是真的。（圖／陳俊吉攝）

天后蔡依林（Jolin）前男友錦榮被爆和雙胞胎女團BY2姊姊Miko約會，昨(8日)Jolin大器回應「交新朋友是好事」，今錦榮現身，形容這起事件「就是緋聞」，不是真的，兩人只是朋友。問他Jolin跟Miko誰比較漂亮？錦榮秒回：「大家都有自己的魅力」，還哈哈大笑三聲說：「你不能trick（逗、整）我，我準備好了。」跟Jolin昨天一樣有備而來。

錦榮也表示，成為藝人後才知道不能有女生朋友，所以他和以前的女性朋友便沒有聯繫，「一個人孤零零地在這裡」，後來他想開了，要做自己、要開心點，所以開始去願意交新朋友，是否有意找新女友？他則開玩笑說：「沒有，有Teddy bear（泰迪熊）、Pillow（抱枕）陪我就好了。」

會不會在意朋友整形？錦榮回應那是對方的選擇，只要對方開心他就支持，是否有機會跟Jolin再續前緣？錦榮沒把話說死，表示未來難預測，一切看緣分，兩人私下仍有聯繫，感情像家人，當初是誰先提分手？錦榮調皮回應：「這我就不告訴你囉！」

(中時電子報)