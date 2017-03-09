共享經濟 專家：對汽車業負面衝擊多
共享經濟藉由分享閒置資源帶來價值，專家分析，這對汽車行業會帶來負面衝擊。除影響銷量，大家一起買車、用車產生集團購買，就較不會有重視品牌的面子情結，更重功能性。
瑞銀中國證券研究及亞太汽車行業研究主管侯延琨今天在「汽車的未來世界」記者會上，說明電動車、共享經濟、車聯網、自動駕駛等汽車技術發展趨勢對汽車行業可能帶來的影響。
在共享經濟方面，侯延琨表示，這對汽車行業的影響「肯定是負面的」。首先，銷量會受影響；再者，當汽車是用來分享，消費者傾向一起買車，產生「集團購買」行為，汽車的功能性就會超越品牌的面子情結。
在共享經濟的延燒下，侯延琨指出，雖然很多人都覺得10年以後汽車銷量會減少一半，但當每輛車的使用率變高，報廢的時間也就更快速，因此他在汽車銷量的問題上，並未如此悲觀。
但他也提到，假如這些車主買車就是要營業用，使用距離就會變長，可能會延長報廢的里程數，對銷量的衝擊就會比較大。1060309
(中央社)
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