金正男兒來台遭否認 難民法立法受矚
傳北韓金正男兒子金韓松偕同家人至台灣，難民法立法進度備受矚目，提案立法的民進黨立委尤美女今天說，依初審條文規定，金韓松若從其他國家再到台灣就不構成難民。
南韓媒體今天報導稱，據專門蒐集北韓情資的美國機構chesin.net透露，遇刺身亡的北韓金正男的兒子金韓松已於2月15日偕同母親和妹妹前往台灣。移民署今天否認這項報導，強調沒這樣的事。
這項傳聞引發外界對難民法草案立法進度的關注，尤美女下午受訪說，難民法草案已完成初審，根據初審條文，有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受該國保護或因該恐懼而不願返回該國者，得申請難民認定。
尤美女說，草案也規定，外國人或無國籍人申請難民認定，有6款情事不予許可，包括曾途經或來自可受理難民申請的第三國。也就是說，台灣與北韓沒有直飛，如果金韓松要到台灣，勢必要取道第三國，第三國如有受理難民申請，台灣將不予許可。
她表示，難民法草案2005年就有版本，在立法院因國民黨占多數席次被擋，直到去年完成初審，至今尚未二、三讀，台灣號稱人權立國的國家，難民法有必要立法。
尤美女說，「難民」定義參考聯合國難民地位公約與難民地位議定書，雖然公約與議定書沒有將戰爭與自然災害納為申請難民認定的條件，但從人權的角度，因戰爭或大規模自然災害致自由、生命受到威脅，與因政治因素遭到迫害而逃離者均應有權享有基本人權保障。
她表示，一旦申請難民，會由移民署初步審查，認為應受理者，就會邀集相關機關代表、專家、學者及其他社會公正人士召開審查會，6個月內做成決定。如果不構成難民資格當然就遣返，審查期間，政府會安置、給生活費甚至就醫的權利、工作諮詢等等，以符合國際難民標準對待。1060309
(中央社)
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