陳福海關懷校園 和學童共進營養午餐

金門縣長陳福海今天到烈嶼鄉上岐國小，訪視營養午餐辦理情形，和學童共享營養午餐並參觀學生的陶藝作品。他說，很高興看到學童在這麼好的環境裡學習，鼓勵學生用功向學。

去年颱風莫蘭蒂重創金門，風災過後直到現在，陳福海不時到全縣各級學校了解校園復原狀況，同時和老師、校長座談未來發展方向。陳福海的關懷校園之旅跨海今天到烈嶼鄉的上岐國小，同行的還有金門縣議會議長洪麗萍、烈嶼鄉民代表會主席洪若珊等人。

陳福海等人一抵達校園先受到上岐國小烏克麗麗和大鼓樂團的歡迎，隨後步入餐廳。陳福海和洪麗萍帶來加菜金給學生加菜，陳福海笑對學生說「我和洪阿姨今天沒有白吃喔。」

陳福海、洪麗萍、縣府教育處長李文良、校長謝華東與二年級、幼兒園學童同桌共享營養午餐。平日午餐是3菜1湯加水果，為了迎接貴賓，今天特別加了魯蛋。陳福海很高興看到學童吃的健康又營養。

用餐中，陳福海親切詢問護理師和負責採買的廚工，了解營養午餐的運作流程；飯後，還到廚房了解備餐和餐後清理環境，看到廚房整齊清潔，覺得十分滿意。

陳福海直誇讚上岐國小用心辦學，並表示，縣府「對教育一塊錢也不吝嗇」，鼓勵學校有什麼構想大膽去做，縣府全力支持；他說，「不是有就好，而是要好」，金門的教育不能失敗，希望各校分享交流，腦力激盪，創造出更好的學習環境和機會。

由於謝華東專長在陶藝，學校相當重視陶藝薰陶，並特別聘請本地知名陶藝家王明宗前來指導師生。陳福海說，「這就是我要的整合工作」；他說，個人能力有限，但有人脈就可以聚集能量。

不過，陳福海憂心謝華東一旦離開學校後，陶藝傳承將會中斷。謝華東向他保證，學校已培養不少種子教師，未來不管誰擔任校長，陶藝在上岐都將持續下去，成為學校特色。

看到上岐校長和老師對學校的付出，陳福海說，他期待現在不到1歲的孫子，未來能以教師為職志。

結束行程前，陳福海參觀了上岐師生共同創作的陶藝牆，並聆聽學生的解說。看到小小解說員口條流利、態度沈著，陳福海不禁對他們豎起大拇指，拍手叫好。1060309

(中央社)