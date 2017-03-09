洪秀柱探訪八二三老兵 憂心兩岸局勢

國民黨主席洪秀柱今天到屏東萬丹鄉，拜訪曾參與八二三砲戰的83歲老兵李景川，頒贈象徵黨內榮譽的華夏三等獎章，她表示，兩岸局勢對立，應以歷史為借鏡，避免重演憾事。

李景川近60年來蒐集相關資料，在萬丹鄉自己的土地上自資成立八二三台海戰役資料展示室，希望未來能成為紀念館，李景川擔任中華民國八二三台海戰役戰友總會監事，同時也是屏東縣八二三戰役戰友會萬丹鄉分會會長。

他說，當年萬丹鄉有99名充員戰士參與八二三砲戰，興建紀念碑和成立資料展示室的目的是在提醒大家，一場戰爭比任何天災死傷人數都還要多的多，不希望看到再有戰事發生。

八二三砲戰明年將滿1甲子，洪秀柱說，如果沒有當年前線保家衛國的英勇戰士，就沒有現在台灣和平的美好年代，特別感謝在前線所有奮勇奉獻的他們。

洪秀柱表示，對於目前的國際局勢及兩岸關係，造成台灣經濟倒退、社會不安，她很憂心蔡政府刻意培養兩岸仇恨氛圍逐漸在社會中滋長，對台灣的安定有很大的影響，應以歷史為借鏡，避免重演憾事。

洪秀柱之後前往屏東市崇大社區，拜訪眷村住民。1060309

(中央社)