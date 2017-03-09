二二八特展遭批造謠 台史博：模糊焦點
(中央社記者張榮祥台南 9 日電）國立台灣歷史博物館展出 70 周年二二八特展，遭網友質疑竄改史實；台史博館今天表示，謾罵及揣測只會模糊焦點，看歷史不能徒妄採信其中一方。
二二八事件 70 周年，台史博館展出「228 ．七Ｏ：我們的二二八特展」，遭網友痛斥「國家級造謠」、「博物館也必須政治正確嗎？」。
台史博館指出，網友指稱「引用錯誤竄改史實」，主要爭議在於「 21 師在3/9才登台，何來3/8屠殺」，但館方已於臉書說明引用資料來源至3/8，確已有「肅清」港區的作為。
館方表示， 21 師於 8日或 9 日登陸，確有多方記錄，部隊有記錄、民眾有口述，資料需要多方討論與互證。但基隆昨天有辦理追思會，紀念基隆殺戮事件。
館方說，臉書 228 日誌工作將持續進行，或受限篇幅僅能簡要說明，其中或有史蹟勘考、主觀經驗疑慮或落差的狀況，但館方希望和社會進行健康有建設性的對話。
台史博館強調，看待歷史，尤其是二二八的歷史，應儘量將官方、民間等各方面資料並列比對，不能徒妄採信其中一方。議論者的謾罵與動機揣測，只會模糊焦點，無益於討論。
台史博館歡迎新的說法和史料，館方也會持續適當修正，釐清二二八事件的歷史。1060309
(中央社)
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