體育文物館開幕 奧運國手獻獎牌傳承

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新北市體育文物館今天開幕，館內設台灣運動發展區、運動書籍閱覽室、典藏室，及結合科技體驗的互動展覽室，希望為台灣體育教育向下扎根。

新北市立體育場在前台北縣長蘇貞昌時代，就設置有體育博物館，提供展示與教育功能。10餘年後，今天重新開張。

市府教育局說，新北市體育文物館要讓孩童瞭解運動知識與發展歷程，開放國小、幼兒園、補習班，及一般民眾組團申請導覽參觀。

教育局長林奕華今天聆聽導覽志工的解說，館內展示歷年來國際體育賽事上，台灣選手的照片紀錄、歷屆獲獎獎盃及運動裝備等文物。

除靜態體育文獻，館內結合科技互動遊戲。開幕活動邀請奧運銀牌國手、新北市政府顧問黃志雄，捐出奧運獎牌作為體育文物館的珍藏展覽。

黃志雄親手將獎牌交給跆拳道孩童，象徵運動熱情的延續與精神的傳承。館內還有台灣國球棒球的繪本故事。1060309

(中央社)