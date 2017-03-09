澎湖刑大跨海在台中查獲毒品案

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澎湖縣警局刑警大隊跨海緝毒，在台中一處民宅查獲簡姓男子製造、販賣毒品和種植大麻案，全案移送台中地檢署偵辦。

澎湖刑警大隊去年7月間在澎湖地區破獲紀姓嫌犯栽種大麻案後，查出居住台中簡姓男子也購種子後，跨海追緝，報請台中地檢署指揮偵辦。

澎湖刑大昨天持台中地院核發搜索票，會同嘉義刑大、刑事局南部打擊犯罪中心至至中市霧峰區一處民宅，一舉破獲簡姓犯嫌製造、販賣2級毒品大麻案，現場查扣大麻6盒、大麻膏3盒、大麻種子21顆、日照燈具及相關種植工具等證物。

簡嫌在警訊時坦承因好奇，才一時誤入歧途，自己於外國網站學習種植技術，嘗試在租屋處以「水耕法」栽種大麻。1060309

(中央社)