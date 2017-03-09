樹德家商應外科成果發表 英日語展能力

樹德家商應外科畢業成果發表會，學 最後以山地歌舞展現到偏鄉輔導弱勢兒童學習英語的志工經驗，為發表會畫上完美句點。（樹德家商提供）

樹德家商應用外語科高三應屆畢業生的學習成果發表會隆重展開，在嶄新的觀光大樓會議廳揭開序幕，與會貴賓邀請了各大專院校的系主任與教授蒞臨指導。學生們以「躍動英符，旭日東升」為主題，以專題發表的方式展現他們的專業能力。

三位俊男美女主持人分別以流暢的國語、英語以及日語揭開序幕，驚豔全場！英文組的英語說故事，闡揚愛無國界的真諦；日文組的一首經典卡通主題曲─櫻桃小丸子，俏皮可愛的歌舞惹喜了台下觀眾，熱絡的氣氛敲開重頭戲，英日語學生在主持人切題的引言下輪流講解專題的主題和內容，發表者流暢且自然的表現，獲得不少掌聲與鼓勵。

學校表示，發表會展示的主題貼近學生生活，都是學生關心和感興趣的題材，從最初的彼此對話，篩選可行的主題後，在指導老師引導下進行資料蒐集整理，製作問卷研究分析。

專題有杜絕食物浪費來改善全球暖化；讓街頭巷尾老少聚集觀賞歌仔戲的盛況再現；台灣日本服務業的核心價值大揭發；3D4D電影感官視覺大體驗；日本人對刺青文化的印象與觀感。簡報最後同學以山地歌舞展現到偏鄉協助教導弱勢孩童學習英語的志工體驗，作為發表會的結尾。

校長陳茂霖表示，畢業成果發表會是樹德家商的一項特色，對外語群的學生而言，語言的聽讀寫說和溝通能力絕對是學生未來的亮點。陳校長秉持其一貫提升學生語言能力的辦學理念，極力推動全民英檢、多益考試以及日本語能力檢定，應外科的學生也都能不負眾望交出亮麗成績。

綜觀2016年的成績英文組榮獲全國英文單字大賽高中團體組第一名蟬連六年霸(2011-2016年)；教育部全國高級中等學校專業群科專題暨創意製作競賽外語群第一名；教育部全國高中職英語說故事比賽榮獲應用外語組第二名；多益成績最高分945分；全民英檢3人通過中高級。日文組榮獲全國高中職組日語簡報比賽第一名；全國高中職日語演講比賽第5名；全國高中職組日語看圖說故事比賽第3名。

(中時)