紐大女高材生吸毒暴斃 友人隔日照樣開毒趴
30歲吳姓女子上月23日凌晨與30歲周姓男友及另對情侶，一起到新北市永和區某汽車旅館開趴，吳女疑因吸毒昏迷，周男叫計程車將她送醫急救，仍回天乏術；吳女家屬當天衝到派出所要毆打周男，遭警方制止。豈料，另對情侶隔天又到中和開毒趴遭逮，完全不顧吳女家屬情緒。
警方調查，吳女與周姓男友及24歲蕭姓女子、26歲張姓男子一起到永和摩鐵開趴，兩對情侶各自開房，不久後其中一對退房，4人一起同房開毒趴。當日下午3時許，其他人發現吳女失去生命跡象，周男趕緊叫計程車將她送醫，蕭、張兩人慌張離開。
吳女送醫急救後宣告不治，警方獲報帶周男到旅館房內搜索，查獲10包毒品咖啡包以及10粒搖頭丸，家屬得知吳女噩耗，衝至派出所要毆打周男遭制止。警訊後依過失致死及違反毒品危害防制條例移送法辦，吳女死因將待驗屍報告出爐。
據了解，吳女畢業於美國紐約大學，個性活潑擔任精品消費業務，周男擔任廚師，兩人交往十餘年。
誇張的是，另對情侶蕭女及張男隔日又轉往中和繼續開趴，遭中和警分局查獲，同樣被依違反毒品危害防制條例移送法辦。
警方指出，蕭女24日凌晨1時許，與26歲張姓男友、26歲郭姓男子相約中和某汽車旅館開毒趴，警方查緝時，蕭女一度在床上裝睡、叫都叫不醒，正要叫救護車時又突然清醒，3人互推搖頭丸非自己所有。
據了解，蕭女外貌甜美、身材姣好，在臉書中擁有超過2000名追蹤者，時常在臉書中貼出參展的甜美照，還有網友替她取名「小昆凌」。
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(中時)
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