陸星片酬驚人 政協委員：戲能好看嗎
中國大陸影星片酬驚人，甚至引起官方注意。中國大陸知名編劇、全國政協委員高滿堂表示，明星的片酬往往可達總投資的80%以上，剩下的才給其它人，「這樣的戲能好看嗎？」
人民網報導，高滿堂在接受訪問時表示，他覺得中國大陸明星的片酬「已經到了一個『發燒』的地步」。一部戲的成本裡，明星可以拿到全戲總投資額的80%，有的甚至拿到85%。
高滿堂指出，明星取得片酬剩下的錢，才是給其他的演職人員，還包含後期製作，「這樣的戲能好看嗎？」這樣的現象，給演藝行業「帶來了災難」。
他說，這種現象應該回歸理智，「一個小鮮肉救不了一部戲」。今年一定要解決這個問題，否則將會有更多粗製濫造的作品出現。
但報導也指出，中國大陸名導演、同為政協委員的陳凱歌則有不同意見。他表示，「具體的事具體的說，要看整個製作的盤子（指性質或結構）」，到底是什麼樣的預算。「別把這事兒上升到道德高度，要看具體情況」。1060309
(中央社)
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