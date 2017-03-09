搭阿聯酋加歐鐵 未稅價不到2萬
阿聯酋航空剛獲選為2016年Skytrax最佳航空公司，今天公布最新「春遊歐洲」促銷案，搭阿聯酋經濟艙加歐鐵，最低未稅價只要新台幣1萬6111元。
阿聯酋這項「春遊歐洲」促銷，購票期即日起至3月29日，出發時間自3月15日起至11月30日，票價會因淡旺季有所調整。
阿聯酋舉例，經濟艙的旅客可以未稅最低新台幣1萬6111元，入境法國後，搭乘法國國家鐵路（SNCF）前往薰衣草的故鄉普羅旺斯、及香檳區品嚐佳釀。
也可以未稅1萬7528元，搭阿聯酋航空到德國，再轉乘德國鐵路（Deutsche Bahn）至漢堡。
想探索音樂之都索薩爾斯堡，可以未稅2萬111元的價格，搭阿聯酋到維也納，再轉搭奧地利國鐵（OBB）前往。
還可利用西班牙國鐵（Renfe）和義大利國營鐵路公司（Trenitalia）的網路支線，到羅馬或馬德里旅遊，未稅價分別是1萬8767元及2萬4777元。
從台灣搭阿聯酋到歐洲，來回稅金平均約1萬元。1060309
(中央社)
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