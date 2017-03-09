車內30餘萬被偷 竊嫌落網不知怎麼花

張姓男子兩年前將新台幣80萬元擺放車上，方便取用，用剩的38萬元日前遭竊，警方昨天循線逮到鄭姓竊嫌，追回35.1萬元，鄭嫌說，他偷這麼多錢不知道怎麼花，因此才剩這麼多。

張男2月25日報案指出，停放在新興區大同一路自家門前自小客車內財物遭竊，員警詢問損失多少錢時？他回答「應該有37、38萬」，令員警咋舌。

張男說，2年前老婆懷孕加上要辦婚宴，月子中心、訂餐廳等雜支太多，所以領了80萬元放在車上，以便隨時支出大筆開銷，後來一直懶得拿去存，就把錢放在副駕的腳踏墊的包包內，老婆也沒去注意，當天因車子遙控鎖壞掉又急著抱女兒回家，車子一時忘記上鎖，沒想到這麼剛好。

警方經連日鍥而不捨追查比對，鎖定鄭姓男子涉有重嫌，但鄭男平日都泡網咖且居無定所，增加員警追查困難。

警方昨天在華三路網咖內查獲鄭男，他坦承犯案並從隨身側背包拿出幾疊大把千元大鈔，令員警驚呼「這麼多喔？」

鄭男說，當完兵與家人不和就從屏東到高雄來當臨時工，但因嫌太累做不久，就一直用這種方式偷竊車內財物，大部分都是零錢，當時看到這麼多錢自己也嚇一跳，一時不知道要怎麼花，他也沒有去旅館住宿，連日來花的1萬多元大多用在打網路遊戲，剩下的拿來吃飯，經清查還剩下35萬1000元。

張男隨後到警局清點餘款說，老婆當初把他罵到臭頭，還去算命算過他今年財運不好，有「車關」，發生這件事也算是準，他連日來只能一直安撫老婆說丟的這些錢約是他之前跑船2個月薪水，錢再賺就有，不要再唸了。1060309

(中央社)