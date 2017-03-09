歐盟對中反傾銷稅達7成 陸：嚴重質疑

歐盟2月底宣布，對原產於中國的厚鋼板產品作出反傾銷調查終裁，反傾銷稅率為65.1%至73.7%。大陸商務部今天表示，對這個決定「嚴重質疑」。

歐盟委員會2月28日宣布的這項反傾銷措施，為期5年。

新華社報導，商務部新聞發言人孫繼文9日對此提出批評，主要有兩個方面：一是質疑歐盟執委會繼續使用「替代國」的調查方法，「嚴重損害了中國企業的合法利益」；一是對歐盟表現出的貿易保護主義傾向嚴重關切。

反傾銷調查採用「替代國」，主要是因為歐盟尚未承認中國大陸的市場經濟地位，故以第三國市場價格為基準，通常結果都較高，課徵反傾銷稅率也相對提高。

孫繼文將當前鋼鐵產業面臨困境歸因於全球經濟復甦乏力、需求萎縮，認為歐盟把鋼鐵產業的困難歸結為大陸鋼鐵產品出口「沒有依據」，表示將保留採取必要措施的權利。1060309

(中央社)