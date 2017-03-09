錦榮撇戀情 穿皮衣做單身魅力男
錦榮傍晚出席英國品牌AllSaints新光三越A11旗艦店開幕酒會，面對記者詢問近日他與團體BY2姊Miko的緋聞，他說兩人是在洛杉磯認識，當天在超商只是剛好碰到，並肯定地回答：「未來不知道，但現在就是朋友。」
穿上一身品牌皮衣、黑褲帥勁十足的錦榮，也直說這樣打扮：「應該滿有魅力的！」當被問到目前的感情狀態時，他則搞笑反問記者：「我最近分手了，你不知道嗎？」面對前女友Jolin，他則透露分手仍會連絡互動關係很好，更說：「（不管）一起還是不在一起都還是會有家人的感覺。」而面對未來是否有可能復合，則輕鬆表示：「看緣分吧！」
單身的他也看得很開，不急著交女友，未來挑選女友也是感覺最重要，而接下來則要投入一部古裝大戲拍攝，還不忘開玩笑得說：「就算有新戀情，我猜你們（媒體）也會比我先知道。」
(中時)
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