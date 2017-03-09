生醫產業請益之旅 趙天麟：南科將成台產業核心

趙天麟展開生醫產業請益之旅。（趙天麟提供）

趙天麟仔細傾聽業者對生技產品的介紹。（趙天麟提供）

立委趙天麟9日在路科（南科高雄園區）生醫產業請益之旅上表示，高雄科學園區將成為南台灣產業的核心，其中路科的牙齒材料產業更是隱形冠軍，以高雄金屬螺絲產業為基礎，高達8成國內生產的人工牙根都來自這裡。

他說，政府和業者合作打一場國家隊，強烈鼓勵國人使用國產人工牙根，也要讓產業在打國際賽的時候，提供補助、認證、行銷、法規、策略等支援，政府要當產業界的最大後盾。

他還以一本書《世界上最聰明的地方》為例，用一個一個案例說明城市從生鏽再到轉型崛起的過程，是因為有學校、有龍頭產業、或是有慧眼獨到的政治人物努力，讓產官學界透過智慧共享來投入包括醫療器材、生物科技、新材料、機器人技術、3D列印、物聯網等產業，而帶動城市和產業的復甦。他說，路竹園區將扮演高雄產業再次崛起的龍頭角色。

針對多家廠商希望縮短認證時間、部分產品由地方政府認證，也有廠商希望政府補助研發、行銷、認證、人才等，趙天麟說他以前是衛環委員會立委，一定會立刻和衛福部討論，他認為對產業有利的，政府要快做，對產業有害的，政府絕對不能做。

最後，趙天麟說，在路科有面向全世界競爭的感覺，他認為在新的國際競爭下，由台南、高雄、屏東500萬人口組成的南台灣生活圈才有競爭力，路科所在的路竹岡山地區，將會是南台灣1小時生活圈最核心的區域。

(中時)