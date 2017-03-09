馬拉松世界冠軍 穿忍者裝給孩童驚喜

日本超馬跑者井上真悟今天在台東開跑，他特別穿上忍者裝，給孩童一個驚喜。

日本超級馬拉松跑者井上真悟計畫在台灣舉辦「給兒童夢想與勇氣的公益路跑」，帶給台孩童正面能量與人生經驗。

井上真悟利用這星期六參加台東南橫公路超跑機會，今天提前到台東舉辦首站公益路跑，和卑南國中15位棒球隊員。從台東縣政府跑到卑南國中，和孩童分享他的經驗，晚上夜宿台東基督教阿尼色佛兒童之家與孩童互動交流。

井上真悟說，他7年前拿下世界冠軍後，深深感受到，冠軍是有責任的，在成為世界第一前，他想著要如何更努力更精進，拿到第1。「成為第1後就想著如何幫助後面的人如何跟上我，甚至超越我」。

井上真悟今天打扮成日本忍著，只露出雙眼，孩童看了摸不著緒，很想看看眼前的忍者是誰。

井上真悟說，因為今天和小朋友一起跑，所以帶點幽默感，穿著忍者裝，小朋友看到他都不知道該如何反應，他覺得很有趣。希望這項公益路跑，日後能順利在台灣各地舉行。1060309

(中央社)