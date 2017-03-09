駁監聽槓川普 FBI局長：沒計畫請辭
美國聯邦調查局（FBI）局長柯米今天在演說中表示，沒有很快請辭下台的計畫；柯米據報數天前摃上川普，反駁其指控前總統歐巴馬政府曾監聽川普大樓（Trump Tower）的說法。
路透社報導，柯米（James Comey）在波士頓學院（Boston College）網路安全會議中說，「你們得繼續伴隨我6年半」，意味他預計幹完10年任期。
柯米昨天和今天在波士頓公開露面時，皆未向記者發言，對川普監聽指控的相關提問也不予回應。川普4日指控歐巴馬動手腳竊聽他的電話，卻沒提出任何支持的證據。
美國官員表示，柯米敦促司法部官員反駁川普的指控，因為這錯誤地暗指聯邦調查局違反法律。司法部尚未依他要求採取行動。歐巴馬2013年任命柯米出任聯邦調查局長。
白宮6日說，儘管柯米斷然挑戰川普的指控，川普對他仍抱有信心。
柯米也再次懇請科技公司，允許當局取得行動裝置和通訊應用程式上的加密資料。
美聯社報導，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）公布近9000頁據稱是美國中央情報局（CIA）的機密文件，即使宣稱握有這些檔案的維基解密可能向科技公司揭露更多CIA使用駭客工具的敏感細節，CIA對此保持緘默。
CIA今天拒絕證實這些文件的真實性，儘管無人對此表示懷疑。CIA也不願透露是否展開任何調查，以釐清這些內容是如何出現在每個人都能看見的網路上。CIA也不願說明是否懷疑有間諜悄悄滲入內部，偷偷將文件洩露給維基解密，或CIA是否可能淪為受「駭」者。（譯者：中央社劉文瑜）1060309
(中央社)
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