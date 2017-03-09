台南市低碳校園認證頒獎 8校獲5項標章認證

我要評比

台南市教育局今天舉辦「台南市低碳校園認證頒獎典禮」，今年有8校取得5項標章認證，成為新科低碳示範校園。(曹婷婷攝)

台南市教育局今天舉辦「台南市低碳校園認證頒獎典禮」，105年度共有72校獲獎，其中，8校取得5項標章認證，成為新科低碳示範校園。

低碳示範校園區分為節電校園標章，水資源校園標章，資源循環校園標章，永續綠校園標章以及低碳生活教育標章等5個子項，以自願參加為原則，鼓勵積極推動低碳環境建構與課程發展學校認證。

105年共計74所國中小申請認證，總件數達88件，評審結果共計72所學校、86件通過認證，認證通過率達97.73%；共有大甲國小、竹門國小、河東國小、顯宮國小、那拔國小、歸仁國小、文和國小、玉山國小等8校取得5項標章認證。

副市長吳宗榮表示，台南市低碳校園認證計畫邁入第4年，認證參與率達66%，參與學校遍及各行政區，亦建立19所低碳示範校園作為低碳幸福城市的教育推廣基地。也因為深耕環境教育，去年臺美生態學校(ECO CAMPUS)，台南市榮獲1面綠旗(最高榮譽)、11面銀牌及4面銅牌的佳績，將低碳生態校園成果分享到國際。

教育局長陳修平表示，今年低碳示範校園學校中，歸仁國小與河東國小分別獲得105年臺美生態夥伴學校銀牌與銅牌，將學校的低碳作為與外國學校、學生互動交流，提高學生國際視野。

大甲國小秉持教育性、永續性及多元性原則，逐年進行校園局部改造工程，如全面更換節能燈具、重新調整燈具迴路設計等措施，連續3年用電量負成長，並結合鄰近大專院校及社區資源，讓低碳、環境生活深耕家庭與社區。

文和國小自102年度起積極推動低碳示範校園，辦理戶外教育搭乘公車，結合社區及家長辦理社區掃街及關廟森林公園淨山活動，以培養孩童強健體魄及愛鄉愛土情懷。

玉山國小致力成為生態與低碳環保的優質生態學校，利用屋頂堆砌土耕菜園，自給農場的耕作及在地食材的選用，該校具完整低碳食育成效，曾獲天下雜誌頒贈「新良食運動績優學校」。

竹門國小多年持續推動節能教育宣導與教學活動外，亦積極推動永續綠校園，如招募植物守護小天使，由學生協助養護校園植物生態，校園綠覆率達84％，本土植物綠化比率達63%，該校朝向綠魔毯學校目標前進。

那拔國小戮力營造低碳校園，校舍建築採通風斜屋頂設計降低室內溫度，並配合裝設集水槽與雨撲滿回收利用，利用智慧插座監控電器使用耗能情形等，讓師生在校園生活中培養減碳生活的習慣與態度。

顯宮國小建立節電管理制度及水資源管理策略，水、電、油、紙等資源使用全面從源頭減量，搭配資源回收及校園資源循環再利用，並發展節能教育、低碳永續校園之校本課程，讓全校師生共同努力建構低碳永續校園。

(中時)