反恐專法 監院促政院評估必要性

我要評比

監察院今天通過監察委員包宗和、仉桂美及江綺雯所提調查報告，建議行政院宜審慎評估制定反恐專法必要性，並與國際合作反制恐怖主義的危害，加強全民反恐意識。

監察院表示，2015年巴黎恐怖攻擊後，世界各地恐怖主義活動依然猖獗。伊斯蘭國(IS)極端組織已將台灣列為反IS聯盟成員國，101大樓亦曾出現在該組織文宣品中，針對性威脅意味濃厚。

監察院內政及少數民族委員會、外交及僑政委員會、國防及情報委員會聯席會議今天通過監察委員調查報告，促請行政院強化全民反恐意識，並持續增進國內反恐能力，調查報告提出7點建議。

調查報告指出，據「經濟與和平研究所」所公布全球恐怖主義指數，民國105年台灣占全球162個國家中第122名，風險較前2年下滑，國人雖對恐怖攻擊感到憂心，但普遍缺乏反恐警覺。鑑於風險仍在，為防患未然，行政院允應加強宣導，深化國人居安思危的反恐意識，因應突發變局。

監委指出，台灣目前尚無反恐專法，行政院宜審慎評估制定專法必要性，在杜絕侵犯人權疑慮的前提下，有效統合事權與資源，以打擊恐怖主義的蔓延；此外，國內尚無專責的反恐機關，而反恐工作事權龐雜，且人力分散，目前以「雙軌一體制」的模式運作，尤應加強各權責機關橫向協調整合機制及統一事權的縱向決策與執行機制，以利反恐行動快速整合資源，迅速反應。

調查報告表示，為阻止國際恐怖主義活動蔓延，應強化邊境查核與管制能力，藉由國際合作、情報共享機制，做好篩濾與查察國際恐怖份子潛入台灣境內的把關機制。此外，反恐尤應加強預防孤狼式攻擊破壞、資訊破壞、金融秩序破壞等各種新型態的攻擊手段。

調查報告並建議，國內專業反恐訓練基地建置有賴持續充實與完善，並針對多樣任務需求，不斷強化人員訓練及設備，並提升與友軍的協調整合，充分發揮訓練效能。1060309

(中央社)