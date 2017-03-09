林哲瑄2分砲提振士氣 中華隊5比8落後
世界棒球經典賽A組預賽最後一天，中華隊遭遇地主南韓，4局下3比8落後，9棒林哲瑄敲出左外野方向全壘打，送回壘上的林琨笙，追成5比8只剩3分差距。
台韓大戰壓軸登場，中華隊投手陳冠宇先發1.1局被敲4安打、失3分，因手指破皮提前退場；接替上場的郭俊麟也難擋對手攻勢，投0.1局面對5名打者，被敲2支安打、失3分，2局上就陷入0比6落後。
中華隊2局下反攻，林益全、高國輝連續安打，靠滾地球推進先得1分；胡金龍在滿壘的情況下敲出二壘安打，追加2分。
中華隊第3任投手潘威倫一上場雖然對李大浩觸身球，但穩住場面，靠張志豪在左外野的飛撲美技，結束對手第2局11人次的進攻。
南韓4局攻勢又起，李容圭、朴錫(王民)、李大浩連續安打，取得8比3領先。
落後的中華隊持續追分，4局下南韓換下先發投手梁玹種，由沈昌(王民)接替，林琨笙安打上壘後，9棒林哲瑄把球拉出左外野全壘打牆外，2分進帳，追成5比8，台灣加油團欣喜若狂。1060309
(中央社)
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