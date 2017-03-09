拍到了 全球最神秘鯨魚優游大西洋

我要評比

全球最神祕的鯨魚之一特魯氏中喙鯨在水面下被捕捉到，這是史上頭一遭，將有助研究人員瞭解牠們的形態、膚色等更多資訊。

美國「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）報導，這段令人驚奇的影片7日公布，對罕見物種特魯氏中喙鯨狀態的詳細研究則發表於「PeerJ」期刊。

這項研究的主要作者、海洋生物學家索多（Natacha Aguilar de Soto）告訴「華盛頓郵報」（WP）：「想像一下，這些是如大象大的動物。牠們是一團謎。」

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），特魯氏中喙鯨長大後，身長可達17.5英尺（約5.3公尺），重量介於2200至3000磅（約997至1360公斤）。

這段影片是學生進行教育旅行時，在中大西洋亞速爾群島（Azores islands）所拍下，索多2013年取得。華郵報導，這是關於特魯氏中喙鯨首個已知的水下影片。

任職蘇格蘭聖安德魯大學（University of St. Andrews）和西班牙拉古納大學（University of La Laguna）的索多告訴華郵：「我看到這段影片時，簡直不敢相信。我當時心想，『我的老天啊！這些是特魯氏中喙鯨』。」1060309

(中央社)