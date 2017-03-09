圖斯克若連任主席 德讚將展現歐盟穩定
儘管波蘭當局強烈反對，德國總理梅克爾今天表示，波蘭籍的圖斯克（Donald Tusk）若再次當選歐盟理事會主席，將是歐盟「穩定的展現」。
梅克爾在動身前往比利時布魯塞爾出席歐盟高峰會之前說：「今天我們將決定，是否再次推選圖斯克擔任未來2年半的歐盟理事會主席。」
她並說：「我認為，他若連任成功將是全歐穩定的展現，我樂於與他繼續合作。」
在梅克爾大力支持圖斯克的同時，波蘭右派政府揚言，歐盟各國領導人若是要再次選舉圖斯克為主席，波蘭將阻撓這次的歐盟峰會。
波蘭外長瓦斯其克夫斯基（Witold Waszczykowski）告訴TVN24電視頻道：「我們將盡其所能，確保今天不會進行投票。」
波蘭疑歐派政府4日曾提名歐洲議會議員薩爾烏茲─瓦爾斯基（Jacek Saryusz─Wolski）為取代圖斯克的正式候選人，但似乎並未獲得其他歐盟會員國支持。1060309
(中央社)
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