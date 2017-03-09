5百公斤全球最重女人 搭貨機到印度減肥

我要評比

體重近500公斤，據信是全球最重的婦女艾提（Eman Ahmed Abd El Aty），日前從家鄉埃及搭貨機到印度孟買醫院接受減重手術。醫院指出，目前已成功減重100公斤。

艾提因為體重過重，行動不便，25年來沒有離開過居住的房子，直到她的家人去年10月求助專業醫師，隨後決定搭乘空中巴士貨機到印度接受減重治療。

負責協助埃及婦女艾提接受減重手術的孟買賽菲（Saifee）醫院發言人今天表示，艾提7日成功在醫院平安地接受麻醉和腹腔鏡縮胃手術，這項手術將有助限制她的食物攝取量。

發言人還說，艾提抵達醫院後，目前已經減重了100公斤。

「今日印度」（India Today）刊登艾提目前的照片和到醫院接受減重前的照片對比，已可看到艾提出現很大變化。

醫院表示，醫療團隊未來會繼續解決艾提的相關問題，讓她盡快達到適當的體重返家。

孟買賽菲醫院醫療團隊的目標，是讓艾提在6個月內減重200公斤。

艾提剛抵達醫院時，醫療團隊原先以控制飲食方式希望達到25天內減重50公斤目標，結果25天後成功減重100公斤，速度之快令醫生驚訝，因此決定安排腹腔鏡縮胃手術。

艾提是在2月11日抵達孟買，抵達時的體重是488公斤，現在已經減為388公斤，估計手術後一段時間，她的體重可望進一步減少。1060309

(中央社)