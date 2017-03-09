維基解密又爆料 大陸呼籲美方停止監聽

我要評比

揭密網站「維基解密」日前公布文件，指控美國政府透過手機與電腦進行監控。對此，中國大陸外交部發言人耿爽表示，大陸反對一切形式網路攻擊，也敦促美方停止網路監聽行為。

「維基解密」（WikiLeaks）昨天公開文件，指控美國中央情報局（CIA）與其他美國及外國機構聯手，能規避諸如WhatsApp、Telegram和Signal等高人氣傳訊app的加密程序，入侵蘋果iphone、使用谷歌安卓（Android）平台的手機，於進行加密前蒐集聲音和訊息傳輸。

媒體今天在中國大陸外交部例行記者會上問及從「維基解密」公布的文件顯示，美國中情局透過各種方式攻擊包括中國大陸在內的許多國家電子設備，大陸當局是否就此和美方進行溝通。

根據中國大陸外交部網站記者會文字實錄，耿爽在回答提問時，表達對有關報導的關切。

他指出，中方反對一切形式的網路攻擊，也敦促美方停止對中國大陸及其他國家實施監聽、監控、竊密和網路攻擊等行為。

耿爽表示，大陸方面將堅定維護自身網路安全，並願與國際社會加強對話與合作，在聯合國框架下制定各方普遍接受的網路空間國際規則，共同推動建設和平、安全、開放、有序的網路空間。1060309

(中央社)