56億家產無繼承人 傳周潤發賣地開價12億
國際巨星周潤發（發哥）和陳薈蓮結婚30年膝下無子，使多年累積近56億家產無繼承人，曾傳周潤發有意在身後捐出99%家產做公益，但未獲他證實。今(9日)港媒再爆發哥打算出售西貢清水灣一塊私家地，開價3億港幣（約12億台幣），然對此，念舊的發哥表示那塊地是祖產，不會賣。
去年一度爆出周潤發與陳薈蓮多年來有一神秘養子，56億家產疑終於出現繼承人，陳薈蓮便在第一時間澄清該男只是「姪子」。今據香港《蘋果日報》報導，發哥多年來「聽某嘴，大富貴」，家事全聽陳薈蓮的，至今累積約7棟房產與2筆土地的財產，最近有意以約12億台幣賣地。
媒體上週六撞見周潤發吃粥，當面求證此事，他回應那塊地是爺爺留下來的遺產，捨不得賣，還笑稱價值不只3億港幣，可賣到30億，又話鋒一轉擔心國家大事，發願說希望下屆特首給力，讓香港能國泰民安。
(中時電子報)
關鍵字：周潤發
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