廣州建圖書館之城 促進文化產業

廣州市政府常務會議審議通過《廣州市文化廣電新聞出版事業發展第十三個五年規劃》（以下簡稱《文化十三五規劃》）。到2020年，廣州市每萬人擁有室內公共文化設施面積達到1500平方公尺，基本建成「圖書館之城」。

《南方日報》9日報導，完善公共文化服務體系將是廣州未來文化工作的重點。根據《文化十三五規劃》，未來五年廣州市將基本建成現代公共文化服務體系，主要指標居全省、全國前列。

除圖書館外，廣州也將形成布局合理的博物館體系，博物館總量達到65座。同時，到2020年，廣州市將實現80%以上的互聯網上網服務營業場所完成轉型升級，30%以上提供公益上網服務。

(旺報)