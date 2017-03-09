7旬翁蹲坐路邊吐，南崁警急送醫撿回一命。(蔡依珍翻攝)

7旬翁蹲坐路邊吐，南崁警急送醫撿回一命。(蔡依珍翻攝)

7旬翁蹲坐路邊吐，南崁警急送醫撿回一命。(蔡依珍翻攝)

67歲陳姓老翁行經蘆竹警分局南崁派出所前，突然覺得暈眩，蹲在路旁，坐在值班台的南崁派出所警員李國駒眼尖見狀，上前關心，老翁說突然身體不適，無法行走，李警即和備勤同仁游丘偉一同扶老翁進入派出所。

沒想到老翁到派出所後，仍沒有好轉，對話過程發現他精神恍惚、頭暈目眩，臉色逐漸發白，甚至開始嘔吐，連忙通報消防，在等待救護車期間更不斷和老翁對話，避免他暈倒失去意識，最後順利送醫。

老翁家屬事後知道，道出陳翁患有輕度智能障礙，身體狀況也不太好，頻頻感謝警方出手相救，直讚真的是人民保母。

(中時)