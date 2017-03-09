WBC》黃勝雄2次觸身球 中華隊首位被驅逐出場投手

黃勝雄投出觸身球遭到驅逐出場。（林勝發攝）

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9日抗韓戰擔任中華隊第4任投手的黃勝雄，怎也不沒料到，個人本屆此戰首場出賽，竟會因投出2次觸身球，成了本屆經典賽第1位遭主審驅逐出場的投手。

黃勝雄此役5局上接替潘威倫，成為繼陳冠宇、郭俊麟、潘武雄之後，第4任投手，一上場面對前3位打者就飆出2K，但面對韓國隊第1棒閔炳憲，失手投出觸身球，此局主投5位打席無失分。

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第6局，黃勝雄對韓國第3棒朴錫珉三振後，對李大浩投出一記本壘板落地失投球，李大浩人沒有閃，球反彈打到他的左腳小腿，因此役已投出2次觸身球，立即被主審驅逐出場。

中華隊此役頻對韓國隊投出危險球，至6局上李大浩為止，共送出4次觸身球，光是李大浩就2次，除了6局上挨黃勝雄K中腳之外，2局上也被潘威倫的來球直接命中頭盔，還好人無恙，繼續留在場上比賽。

(中時電子報)