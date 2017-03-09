罵網友「韓奴」 差點吃上妨害名譽官司

田姓婦人和賴姓女網友去年9月為了食材產地是韓國，在臉書社團互槓，雙方互不相讓，田女一氣之下稱賴女是「韓奴」，吃上妨害名譽官司。

田婦坦承留言，但強調只是提醒、沒有惡意，檢方檢視雙方留言，發現田婦是在賴女說：「仇韓是你自由」，覺得好心被雷親才回覆：「你如此口不遮攔，你自己去嘗惡果吧。韓奴。」

桃檢認為，田婦遣辭用語雖然不符合社會禮節，讓對方不悅，但內容還是針對議題發表意見和評論，不構成妨害名譽，予以不起訴處分。

(中時)