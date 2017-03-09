經典賽中華對決南韓 球迷細雨中加油

2017世界棒球經典賽A組賽事最終戰，由無緣晉級複賽的中華對決南韓，由於中華隊已連吞二敗，在台中市政府廣場大螢幕觀戰的球迷們，氣氛很低迷。（黃國峰攝）

雖然飄著小雨，在台中市政府廣場大螢幕觀戰的球迷，穿上雨衣帶來國旗為中華隊加油。（黃國峰攝）

看著比賽進行，中華隊在有機會得分而未得分，讓球迷很懊惱。（黃國峰攝）

4局下林哲瑄擊出2分砲，球迷大聲歡呼。（黃國峰攝）

2017世界棒球經典賽A組賽事最終戰，由無緣晉級複賽的中華對決南韓，由於中華隊已連吞2敗，在台中市政府廣場大螢幕觀戰的球迷們，氣氛很低迷。

(中時)