秀峰高中體育館直播經典賽 民眾、學子為中華隊打氣

今晚中華對上南韓勝負成為各方關注焦點，也吸引大批學生、民眾前來體育館觀看直播，現場旗海飛舞，歡呼聲震破屋頂。（李其樺攝）

市議員廖正良今晚再度到場與民眾一同觀賞比賽，替中華隊加油。（李其樺攝）

2017年世界棒球經典賽A組最後一輪中華台北對上南韓，市議員廖正良爭取在汐止秀峰高中體育館設大銀幕直播，與大批學生、民眾為中華隊加油打氣，希望中華隊力克宿敵，現場氣氛熱烈非常。

今晚中華對上南韓勝負成為各方關注焦點，也吸引大批學生、民眾前來體育館觀看直播，人數比昨天中荷之戰多上1倍；當中華隊製造攻勢得分，在市議員廖正良團隊帶動下，現場旗海飛舞，歡呼聲震破屋頂，直播活動大受民眾歡迎。

市議員廖正良今晚再度到場與民眾一同觀賞比賽，他說看到民眾賣力揮舞國旗為國家隊加油，感到很感動，之後會繼續支持棒球運動，爭取足夠資源幫助在地學子發展興趣運動項目。

(中時)