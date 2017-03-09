姊姊約會錦榮不孤單 By2妹認戀「有才華圈內人」

By2近日為新專輯《愛又愛》勤跑宣傳。(本報系資料照，張祐銘攝)

雙胞胎女子團體By2姊姊Miko日前被曝在便利商店約會錦榮，不過雙方皆否認戀情，澄清只是朋友關係。相較於姊姊駁戀情，妹妹Yumi近日接受媒體訪問，卻意外宣布死會，而對象還是個才華的圈內人。

By2姊妹身材臉蛋一級棒，其中Yumi桃花更是多多，最有名的莫過於她與擁有3千億台幣身家香港賭王兒子何猷君的一段情，不過短短交往1年多，就傳出何猷君不滿她曖昧大陸肌肉男星孫祖君，忍痛提出分手。

Yumi空窗近2年，日前在受訪時又意外透露戀情，據《聯合報》報導，Yumi稱對方是圈內人，但關於男友身分背景等相關細節，都不願透露，直呼要等到結婚再說，還否認男友是小鮮肉，稱自己現在比較愛大叔，Miko也幫腔：「你們猜不出來的。」

(中時電子報)