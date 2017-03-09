德發現二戰250公斤未爆彈 8千人撤離

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地方當局表示，德國西部城市杜塞道夫（Duesseldorf）發現一顆二戰未爆彈，約8000人今天自住家、商店及辦公室撤離。

「德國之聲」（DW）報導，這顆重達250公斤的未爆彈昨晚在杜塞道夫北區一處工地被發現。

當局表示，已對周遭1公里地區進行封鎖，數條道路也已封路，包括2條公路；並警告，通往機場的交通可能受影響。

一間飯店的250名房客也已撤離，當局預計下午展開拆彈。

二戰結束逾70年後，德國仍常發現未爆彈，這是當時盟國密集轟炸納粹德國留下的遺毒。

當局預估，光是柏林地底下仍有大約3000顆未爆彈。1060309

(中央社)