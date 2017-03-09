全球最佳醫療國家 大馬3年蟬聯冠軍
美國「國際生活」雜誌公布年度全球最佳醫療國家排名，馬來西亞憑藉相對低廉的醫療費、西方國家普遍認證及等候時間相對短等因素，連續3年蟬聯冠軍。
國際生活（International Living）根據5項評比來決定24個國家排名，包括醫療費用、設施齊全、醫院素質、熟練醫師及可負擔的照顧系統。
雜誌表示，由於大馬的醫療費用相對便宜，許多醫院都擁有西方國家認證，加上無需讓病人等待太久，使得大馬成為全球最佳的醫療國家。
同時，由於馬幣近年來貶值，無形中也降低了醫療成本，促使越來越多外國人到大馬就醫，也讓大馬的醫療旅遊領域在過去10年蓬勃成長，甚至過去5年平均成長率高達100%。而最受歡迎的醫療服務包括整容、牙科及皮膚科。
值得一提的是，由於大馬醫生都在全球不同國家學醫，能掌握流利的英文，語言溝通不成障礙，加上大馬共有8家醫院獲得美國JCI國際醫療認證，也增加了許多外國人前來大馬就醫的信心。
至於第2至第10的國家，依序為墨西哥、巴拿馬、厄瓜多爾、哥斯達黎加、哥倫比亞、西班牙、尼加拉瓜、葡萄牙及馬爾他。另外泰國第12名、義大利13名、法國16名、愛爾蘭21名。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。