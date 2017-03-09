全球最佳醫療國家 大馬3年蟬聯冠軍

美國「國際生活」雜誌公布年度全球最佳醫療國家排名，馬來西亞憑藉相對低廉的醫療費、西方國家普遍認證及等候時間相對短等因素，連續3年蟬聯冠軍。

國際生活（International Living）根據5項評比來決定24個國家排名，包括醫療費用、設施齊全、醫院素質、熟練醫師及可負擔的照顧系統。

雜誌表示，由於大馬的醫療費用相對便宜，許多醫院都擁有西方國家認證，加上無需讓病人等待太久，使得大馬成為全球最佳的醫療國家。

同時，由於馬幣近年來貶值，無形中也降低了醫療成本，促使越來越多外國人到大馬就醫，也讓大馬的醫療旅遊領域在過去10年蓬勃成長，甚至過去5年平均成長率高達100%。而最受歡迎的醫療服務包括整容、牙科及皮膚科。

值得一提的是，由於大馬醫生都在全球不同國家學醫，能掌握流利的英文，語言溝通不成障礙，加上大馬共有8家醫院獲得美國JCI國際醫療認證，也增加了許多外國人前來大馬就醫的信心。

至於第2至第10的國家，依序為墨西哥、巴拿馬、厄瓜多爾、哥斯達黎加、哥倫比亞、西班牙、尼加拉瓜、葡萄牙及馬爾他。另外泰國第12名、義大利13名、法國16名、愛爾蘭21名。1060309

(中央社)