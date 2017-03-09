陸最大LED車燈廠麗清 2月營收年增94％
大陸最大LED車燈廠商麗清科技（3346-TW）公布2月合併營收為3.68億元（新台幣，下同），較去年同期成長94%；累積1至2月合併營收為7.05億元，並較去年同期成長49%。
麗清表示，因農曆過年期間致使比較基期不同，是2月營收成長幅度較大的主要原因。由於大陸針對小排氣量(1.6升以下)新車購置稅7.5%的優惠政策刺激下，帶動主要客戶SUV自主品牌車廠龍頭─長城汽車有良好的銷售表現，其中，SUV暢銷車款─哈弗系列自2017春節以來推出各項回饋活動下，2月銷量達6.69萬輛，較去年同期大幅成長33.7%，是麗清2月營收成長的重要關鍵。
展望2017年第1季，麗清維持審慎樂觀看法。第1季雖為汽車傳統產業淡季，但在各品牌車廠持續加速新車應用LED車燈的滲透率提升，將有助於麗清保持良好的產能利用率，另一方面，主要客戶長城汽車將於今年針對旗下暢銷車款哈弗H6進行改款，麗清將持續受惠於客戶全車系導入LED車燈產品創造出貨量穩定增加，並有機會對該公司的整體營運動能帶來正面的挹注。
(旺報)
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