劉世芳白天勘查道路損壞 晚上街頭開講拚初選
有意參加民進黨高雄市初選的立委劉世芳，火力全開！白天與市議員勘查道路，晚上街頭開講。
劉世芳、市議員李柏毅9日接獲選民陳情，指左營區翠華路路面不平整，邀約工務局到場現勘。
劉、李二人說，這條路是每天必經的道路，也是聯結高雄市南北向重要道路，更是中華路銜接大中路轉國1或國10的重要交通樞紐，翠華路南下路段，自明潭路至中華陸橋間，部分路段慢車道及快車道，因交通流量大，導致路面不平損傷嚴重。
劉、李二人也跨上機車，實際走訪，瞭解路面受損情形。
晚間，劉世芳更連趕兩場「阿芳來開講」，先後在鹽埕區新興街與鼓山區哈瑪星鼓山第一公有市場，與民眾面對面談理念及市政願景。
(中時)
關鍵字：劉世芳
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