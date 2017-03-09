劉世芳白天勘查道路損壞 晚上街頭開講拚初選

立委劉世芳、議員李柏毅到翠華路現勘。（李柏毅提供）

劉世芳坐著機車現勘翠華路受損情形。（李柏毅提供）

「阿芳來開講」，劉世芳與基層民眾面對面溝通。（林宏聰攝）

有意參加民進黨高雄市初選的立委劉世芳，火力全開！白天與市議員勘查道路，晚上街頭開講。

劉世芳、市議員李柏毅9日接獲選民陳情，指左營區翠華路路面不平整，邀約工務局到場現勘。

劉、李二人說，這條路是每天必經的道路，也是聯結高雄市南北向重要道路，更是中華路銜接大中路轉國1或國10的重要交通樞紐，翠華路南下路段，自明潭路至中華陸橋間，部分路段慢車道及快車道，因交通流量大，導致路面不平損傷嚴重。

劉、李二人也跨上機車，實際走訪，瞭解路面受損情形。

晚間，劉世芳更連趕兩場「阿芳來開講」，先後在鹽埕區新興街與鼓山區哈瑪星鼓山第一公有市場，與民眾面對面談理念及市政願景。

(中時)