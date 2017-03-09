WBC》賽前鞠躬感謝大家 郭泰源：士氣最高的中華隊

中華隊總教練郭泰源今所有球員鞠躬道謝。(中時資料照 林勝發攝)

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中華隊今進行預賽最後一戰，對上地主韓國隊，領隊趙士強透露，總教練郭泰源在賽前集結大家並跟大家90度鞠躬感謝，並說：「這是士氣最高的中華隊。」

中華隊前兩戰苦溫二連敗，已確定無緣晉級第二輪，此役面對韓國等於是保極之戰，輸球的下屆就要從資格賽打起，趙士強說，平時大家都覺得郭泰源是個很悶騷的人，不過今天賽前非常感性。

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趙士強表示，郭泰源集結所有球員與球隊隨行人員，並90度鞠躬感謝大家，郭總說：「謝謝大家，這是他遇過最團結、士氣最高的中華隊。」

(中時電子報)