永豐餘子公司合眾紙業違反水汙染防治法 遭罰745.8萬

永豐餘子公司合眾紙業今（9）日接獲雲林縣政府來函，因工廠作業產生之放流水溢流至地面水體，處以行政裁罰。依水汙染防治法第18條之1規定裁罰，預計可能損失745.8萬元。

合眾紙業在今年1月8日因處理放流水的馬達故障未及時發現，造成放流水溢流至地面水體，已加強設備檢修工作，相關人員也進行教育訓練，避免此一情況再次發生。

(工商)