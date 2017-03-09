桃園區農會3巨頭 劉紘瑜、吳德富和黃烱倫
桃園區農會今召開理監事會，由劉紘瑜、吳德富以過半票數當選理事長和常務監事，黃烱倫也獲得續聘成為總幹事，前任理事長李建和派系原掌握3席，但直接放棄投票權利。
桃園區農會競爭激烈，由現任理事長李建和搭檔農業局退休科長詹喜凱，對上前任總幹事劉紘瑜搭檔現任總幹事黃烱倫，初選以來賄聲賄影不斷，在第一階段農事小組長和會員代表選舉中，投出近7成7的高投票率。
在3月1日會員大會，李建和獲16票、劉紘瑜獲18票，2人均當選理事，但劉紘瑜掌握過半席次理事、3席監事也獲2席，桃檢調又查出李建和涉嫌在2月時透過樁腳，以每票5000元向5會員行賄，依涉犯農會法投票行、收賄罪嫌，諭令李建和及2樁腳10萬元至20萬元交保，重挫李派士氣。
今召開理事會，掌握理事6席的劉紘瑜以6比0順利當選理事長，監事2席的吳德富也以2比0順利當選常務監事，值得一提的是，李建和派系的理事、監事都未出席投票，隨後理事會開會決議聘黃烱倫續任總幹事，桃園區農會3巨頭人選順利誕生。
(中時)
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