又遭歐盟反傾銷稅終裁 陸商務部再表不滿

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對於歐盟委員會日前對中國產厚鋼板產品的反傾銷稅終裁一案，大陸商務部發言人孫繼文9日表示，中方對歐盟裁定高稅率表示嚴重質疑。

據中新社報導，歐盟委員會2月28日宣布，對原產於中國的厚鋼板產品作出反傾銷調查終裁，並採取5年的反傾銷措施，反傾銷稅率為65.1%至73.7%。

孫繼文表示，歐盟委員會持續在調查中使用「替代國」做法，嚴重損害中國企業的利益，中方將保留採取必要措施的權利，以捍衛中國出口企業的權利。

(旺報)