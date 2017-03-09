春季旅展好康多 便宜撿不完

今年春季旅展將於16日至19日在世貿一館舉行。（顏謙隆攝）

2017第11屆台北國際春季旅展暨伴手禮觀光特產展，將於3月16至19日在世貿一館登場。全台知名旅行社、航空公司、飯店、特色民宿、縣市政府機構等，共有逾1000個攤位、約300家廠商參展。各色產品物美價廉，民眾可乘機撿便宜，早鳥（前200位購票）還可領紅包，有機會只花1元就得到機票和高級住宿券。

燦星旅遊發言人廖肇陽表示，春季是旅遊淡季，主要檔期有春假、五一勞動節、端午連假，時間比較短，行程大都圍繞台灣四周。如澳門自由行只要3999元起，比平常便宜2000元；東京自由行5天只要10999元起、便宜3千元，住的飯店都很棒，很適合小資族旅遊。

近兩年遊輪旅遊逐漸受到國人歡迎，公主遊輪旗下噸位最大（11.6萬噸）的藍寶石公主號特別推出旅展好禮三選一，從基隆出發，暢遊沖繩、四國、九州等地，最低船資只要23900元，適合全家旅遊。業者說，今年會增加高雄母港，未來的航線主要會跑東南亞地區。

針對有錢又有閒的退休族，有業者推出104天環遊世界的馬拉松行程，4人同行內艙只要104萬元、平均每人26萬元、每天2500元。搭乘的是著名的和平號遊輪，預計8月中旬從日本橫濱出發，沿途經過蘇伊士、巴拿馬運河，遍遊亞歐美洲，還會進入北極圈看極光秀。

此外，為了支持國內遊遊，凡公務員持國旅卡或身分證可免費看旅展，國外來賓憑兩張名片及身分證亦可入場參訪。民眾當日消費滿5000元，可兌換摸彩券5張，運氣佳者可獲香港來回機票、住宿券、餐券、旅行用品等。且著名的職棒啦啦隊LamiGirls屆時也將到場站台，現場可說是好康、便宜撿不完。

(中時)