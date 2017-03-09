世界青光眼週來了 醫師呼籲高度近視者一年一次眼底檢查　

世界青光眼週記者會-合影左起台灣諾華眼科事業部葉子怡部長-眼科醫學會翁林仲理事長-台灣青光眼醫學會呂大文會長-青光眼患者王小姐(本報資料照片)

青光眼不是老人專利，青光眼是全世界不可逆失明的第一主因，全球約6千萬人罹患青光眼，台灣青光眼就醫人數超過34萬人。其中年齡介於10至59歲的「低頭耗眼族」佔將近二分之一，相較10年前，人數增加超過七成，青光眼已年輕化。資策會調查顯示，「低頭耗眼族」平均每天滑手機超過3小時，高度用眼加劇近視，造成青光眼提早報到。

青光眼被稱為「無聲的視力小偷」，除非主動篩檢，初期很難發現，病患常錯失及時治療、及早抑制視力惡化的良機。今年「世界青光眼週」是3月12日至18日，延續「打擊隱形青光眼」訴求，中華民國眼科醫學會理事長翁林仲呼籲大眾定期視力檢查，落實「及早發現、及時治療」精神。

台灣諾華公司眼科事業部部長葉子怡表示，諾華去年整合愛爾康眼科藥品事業部與諾華視網膜藥品事業部，創立諾華眼科事業部，成為全球第一大眼科公司，將提供更廣泛完整的全眼治療照護，積極與眼科醫學會共同推動青光眼衛教。

全台青光眼患者近半數的年齡層，正好與手機重度使用年齡層重疊。調查發現，12至59歲年齡層平均每天花205分鐘滑手機，相當於3.4小時，是標準「低頭耗眼族」。根據國健署統計資料，國人近視率達85%5，隨著「低頭耗眼」現象日益普遍，國人經常在背光不足、螢幕太亮、晃動環境下緊盯手機螢幕，加重眼睛負擔，導致各類型視力惡化，包括青光眼。

30歲的王小姐從小患有高眼壓症，就學時近視持續惡化，成年後近視900度。雖然每半年定期接受視野檢查，卻在六年前診斷出青光眼，右眼視神經嚴重受損，視野喪失80%，差點失明。王小姐一家震驚不已，「我跟一般人一樣生活，從來沒覺得看不清楚，無法接受這個結果。」她配合主治醫師積極治療，每月定期回診追蹤，作息單純少用眼，甚至手機刻意不下載臉書和LINE，避免成為「低頭耗眼族」導致青光眼再度惡化。

中華民國眼科醫學會常務理事暨台灣青光眼醫學會會長呂大文指出，長時間近看手機螢幕會讓睫狀肌持續用力收縮，易導致眼球軸長增加，加深近視度數，演變為600度以上高度近視。高度近視患者是青光眼高危險族群，患者眼軸增長會造成視神經盤扭曲、變形，使視神經受損，眼睛中的血液供應變差，對壓力的承受度也變差，進而產生青光眼。

呂大文解釋，青光眼分原發性隅角開放型和隅角閉鎖性兩大類，過去國人多屬後者，平時症狀輕微，甚至沒有症狀，但容易急性發作，患者會突然視力模糊、眼睛劇痛、噁心嘔吐。近年來開放型青光眼隨著高度近視普及而有上升趨勢，高度近視因眼球拉長而造成鞏膜壁變薄，眼睛對壓力的抵抗力下降，發生開放型青光眼的機率便大幅增加。

有鑑於低頭耗眼族的高度用眼傷害視力，呂大文提出現代人護眼守則「一不二要」︰不過度用眼、要維持正常作息、要定期眼睛檢查。他呼籲高度近視者每年接受完善的眼底檢查，如果懷疑視神經受損，應進一步接受視野檢查，診斷是否患有青光眼。如果已經罹患青光眼，則應盡量避免熬夜及過度用眼。

(中時電子報)